اسدالله چراغی، نماینده مردم استان ایلام در مجلس شورای اسلامی، به مناسبت روز دانش‌آموز با حضور در مدارس پنج روستای دورافتاده شهرستان آبدانان، ضمن دیدار با دانش‌آموزان و کادر آموزشی، بسته‌های کمک تحصیلی را میان آنان توزیع کرد و در نشستی با مدیران و معلمان، مشکلات فضای آموزشی این روستا‌ها را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «اسدالله چراغی» نماینده مردم استان ایلام در مجلس شورای اسلامی، به مناسبت روز دانش‌آموز با حضور در مدارس پنج روستای دورافتاده شهرستان آبدانان، از دانش‌آموزان و کادر آموزشی این مناطق دیدار و دلجویی کرد.

این بازدید در روستا‌های ابطاف، سیاه‌گل، سیاه‌گاو، هلیوه و سراب‌نقل انجام شد؛ روستا‌هایی که به گفته مسئولان، مدارسشان از کمبود امکانات و فضای آموزشی رنج می‌برند.

در جریان این حضور، چراغی بسته‌های آموزشی را میان دانش‌آموزان توزیع کرد و در نشستی با مدیران و معلمان مدارس، کمبود‌ها و مشکلات فضا‌های آموزشی این روستا‌ها را از نزدیک بررسی نمود.