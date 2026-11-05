استاندار کهگیلویه و بویراحمد، بر تسریع در اجرای طرح‌ها، رفع موانع سرمایه‌گذاری و استفاده حداکثری از ظرفیت نیروی کار بومی برای طرح های اقتصادی تأکید کرد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، یداله رحمانی با اشاره به تعریف ۱۳ طرح بزرگ در منطقه ویژه اقتصادی گچساران، اظهار داشت: این طرح‌ها حاصل مشارکت بخش خصوصی و پیگیری‌های مستمر در سطح استان است که در این زمینه از آقای تاجگردون نماینده مجلس و مدیران کارگروه سرمایه‌گذاری قدردانی می‌کنم.

وی استقرار واحد‌های تولیدی پیش از تعیین سازمان متولی منطقه را اتفاقی کم‌نظیر در کشور دانست و افزود: واحد‌های تولیدی در منطقه مستقر شده‌اند و پروژه‌های آنها از پیشرفت مناسبی برخوردار است.

استاندار با تأکید بر تسریع در تعیین سازمان متولی منطقه ویژه اقتصادی، خواستار تنظیم و ارسال سریع گزارش‌های مربوطه برای اخذ مجوز‌های لازم شد و تصریح کرد: جانمایی واحد‌های تولیدی در اراضی واگذارشده باید با برنامه‌ریزی منسجم و با نگاه به توسعه بلندمدت منطقه انجام شود.

رحمانی همچنین بر برگزاری جلسه‌ای با حضور فرماندار، نمایندگان واحد‌های تولیدی و دستگاه‌های محیط زیست، منابع طبیعی و امور اراضی برای بررسی و جمع‌بندی مسائل و موانع موجود تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی گچساران، گفت: احداث سه پالایشگاه با ظرفیت‌های ۱۲۰ هزار، ۷۵ هزار و ۱۱۰ هزار بشکه در روز، در کنار طرح‌های پتروشیمی، صنایع شیشه، کربنات سدیم، انبار‌ها و سایر پروژه‌های صنعتی، می‌تواند گچساران را به یکی از قطب‌های مهم پالایشگاهی کشور تبدیل کرده و زمینه‌ساز تحول اقتصادی شهرستان، استان و جنوب کشور شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد، اشتغال‌زایی و استفاده از ظرفیت نیروی انسانی بومی را از اولویت‌های اجرای این طرح‌ها برشمرد و افزود: با تصمیم‌گیری انجام‌شده در شورای تأمین، سامانه ساماندهی و ثبت اطلاعات متقاضیان کار راه‌اندازی شده است تا زمینه اشتغال حداکثری نیرو‌های بومی فراهم شود؛ هرچند با توجه به گستردگی پروژه‌ها، در مراحل بعدی ممکن است به جذب نیروی کار از سایر مناطق نیز نیاز باشد.

رحمانی ضمن قدردانی از همراهی مردم منطقه، خواستار تسریع در آسفالت ورودی منطقه ویژه اقتصادی برای رفع مشکلات تردد و جلوگیری از ایجاد مزاحمت برای مزارع اطراف شد.

وی همچنین بر برگزاری جلسات ماهیانه در دفتر استانداری با حضور نمایندگان واحد‌های تولیدی و دستگاه‌های اجرایی برای بررسی مستمر مسائل و رفع موانع منطقه ویژه تأکید کرد.