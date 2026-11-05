همایش «پیمان فاطمی» با هدف تبیین رسالت بانوان در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی، با حضور مقامات کشوری و جمعی از بانوان اثرگذار در شهرستان قرچک برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام محسن محسنی‌فرد، رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قرچک، با اعلام این خبر گفت: این همایش با هدف تبیین رسالت و نقش‌آفرینی بانوان در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی برگزار شد.

وی افزود: در این همایش، جمعی از بانوان اثرگذار در سنگر‌های نبرد وجودی حضور داشتند و بر ضرورت نقش‌آفرینی هرچه بیشتر بانوان در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی تأکید شد.

گفتنی است، همایش «پیمان فاطمی» با حضور مسئولان کشوری و استانی و عموم بانوان اثرگذار، در سالن جلسات اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قرچک برگزار شد.