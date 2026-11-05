نوجوانان، جوانان و خانواده‌های مهابادی در راهپیمایی ۱۳ آبان، با حضور در کنار یکدیگر، جلوه‌ای از همبستگی و همراهی مردم با یکدیگر را رقم زدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، راهپیمایی ۱۳ آبان امسال در مهاباد با حضور پرشور نوجوانان، جوانان، خانواده‌ها و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

در این مراسم، حضور دانش‌آموزان و جوانان در کنار نسل‌های دیگر، از جلوه‌های برجسته راهپیمایی بود؛ حضوری که با همراهی دوستان، خانواده‌ها و گروه‌های مختلف مردمی، جلوه‌ای از مشارکت نسل‌های مختلف را به نمایش گذاشت.

شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران، بر همبستگی ملی، وحدت اقوام و حمایت از ملت‌های منطقه تأکید کردند.

جوانان کُرد نیز با حضور در این مراسم، همراهی خود را با دیگر اقشار مردم در دفاع از یکپارچگی ایران و ساختن آینده‌ای بهتر نشان دادند.