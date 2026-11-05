



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مراسم ویژه اهتزاز پرچم عزای فاطمی بر بلندای گنبد فیروزه‌ای حرم حضرت شاهچراغ (ع) عصر امروز با حضور جمعی از خادمان، زائران، مجاوران و عزاداران حسینی برگزار شد.

در این مراسم پس از قرائت زیارت خاصه حضرت شاهچراغ (ع) و مرثیه سرایی ذاکران اهل بیت (ع)، پرچم عزای فاطمی بر فراز گنبد فیروزای حرم شاهچراغ (ع) به اهتزاز درآمد.