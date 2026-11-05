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همزمان با ایام سالروز شهادت حضرت فاطمه (س) پرچم سبز رنگ گنبد حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) جای خود را به پرچم سیاه رنگ عزای فاطمی داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مراسم ویژه اهتزاز پرچم عزای فاطمی بر بلندای گنبد فیروزهای حرم حضرت شاهچراغ (ع) عصر امروز با حضور جمعی از خادمان، زائران، مجاوران و عزاداران حسینی برگزار شد.
در این مراسم پس از قرائت زیارت خاصه حضرت شاهچراغ (ع) و مرثیه سرایی ذاکران اهل بیت (ع)، پرچم عزای فاطمی بر فراز گنبد فیروزای حرم شاهچراغ (ع) به اهتزاز درآمد.