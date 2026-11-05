به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ معاون اجرایی رئیس‌جمهور در نشست با فرهیختگان و فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گیلان با اشاره به پیشینه غنی تاریخی و فرهنگی گیلان، این استان را خاستگاه چهره‌های برجسته علمی، ادبی و مذهبی و سیاسی و سرزمینی برخوردار از مردمانی با سابقه درخشان در دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور دانست.

محمد جعفر قائم‌پناه با اشاره به شخصیت‌های برجسته و فرهیخته گیلان از جمله میرزا کوچک‌ جنگلی، دکتر محمد معین، آیت‌الله بهجت و هوشنگ ابتهاج، از نقش تاریخی مردم گیلان در مقابله با تجاوز بیگانگان و دفاع از کشور در طول تاریخ تجلیل کرد.

وی همچنین از تلاش‌های استاندار و مدیران اجرایی گیلان در مدیریت امور در جنگ اخیر قدردانی و ابراز امیدواری کرد ؛ با همت مردم، ایران و گیلان همواره آباد، سربلند و پرافتخار باشند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور، با اشاره به دستاوردهای جنگ اخیر افزود: این جنگ توانمندی‌های نظامی ایران و قدرت ایستادگی کشور در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی را به نمایش گذاشت و و از طرفی یکی از مهم‌ترین جلوه‌های آن، وحدت و همبستگی مردم با سلایق و گرایش‌های مختلف بود.

محمد جعفر قائم‌پناه، با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز تصریح کرد: تحولات اخیر نشان داد این گذرگاه چه جایگاه مهمی در معادلات انرژی و تجارت جهانی دارد و ایران از ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی قابل توجهی برخوردار است.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی با بیان اینکه ایران متعلق به همه ایرانیان است و عشق به وطن در انحصار هیچ جریان سیاسی نیست گفت : ایران اسلامی به دنبال جنگ نیست اما به هرگونه تجاوز دشمن پاسخ قاطع و کوبنده خواهد داد .

در این نشست همچنین جمعی از فعالان فرهنگی به بیان دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و مطالبات خود در حوزه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی پرداختند و نقطه‌نظرات و پیشنهادهای خود را با معاون اجرایی رئیس‌جمهور در میان گذاشتند.