رئیس فدراسیون تیراندازی کشورمان در دیدار با رئیس و دبیر فدراسیون جهانی، درباره تأمین سلاح و تجهیزات تا ارتقای دانش مربیان گفتگو کردند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علی دادگر، رئیس فدراسیون تیراندازی در حاشیه مسابقات قهرمانی جهان در دوحه قطر با لوچیانو روسی، رئیس فدراسیون جهانی تیراندازی (ISSF) و دبیر این فدراسیون دیدار کرد.

در این دیدار، رئیس فدراسیون جهانی تیراندازی انتخاب مجدد دادگر به عنوان رئیس فدراسیون تیراندازی ایران را تبریک گفت و با اشاره به سوابق و عملکرد دادگر در دوره پیشین ریاست فدراسیون، گفت: امیدوارم بار دیگر شاهد کسب مدال المپیک توسط تیراندازان ایران باشیم.

وی درباره تأمین تجهیزات و سلاح مورد نیاز تیراندازی ایران نیز اعلام آمادگی کرد و افزود: تیراندازی ایران ظرفیت بالایی دارد و من به توانمندی تیراندازان این کشور باور دارم. تلاش می‌کنیم با کمک به تأمین تجهیزات و سلاح، بخشی از مشکلات موجود را برطرف کرده و در مسیر پیشرفت تیراندازی ایران گام برداریم.

همچنین دبیر فدراسیون جهانی تیراندازی با تأکید بر تمایل فدراسیون جهانی برای حمایت از توسعه تیراندازی ایران، گفت: فدراسیون جهانی علاقه‌مند است در زمینه ارتقای سطح دانش و توانمندی مربیان و همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی، به فدراسیون تیراندازی ایران کمک کند.