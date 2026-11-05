مدیر بهره‌برداری شرکت پالایش نفت تهران از اجرای طرح انتقال پساب تصفیه‌خانه جنوب به این پالایشگاه با احداث حدود پنج کیلومتر خط انتقال خبر داد و گفت: با بهره‌برداری کامل از این طرح، بخش قابل‌توجهی از نیاز آبی پالایشگاه از طریق پساب تأمین می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اکبر کاظمی گفت: در همین راستا، طرح انتقال پساب تهران از تصفیه خانه جنوب به پالایشگاه در دستور کار قرار می‌گیرد که اجرای آن مستلزم احداث حدود پنج کیلومتر خط انتقال بود.

وی افزود: با بهره‌برداری کامل از این طرح، بخش قابل توجهی از نیاز به پالایشگاه آبی از طریق پساب‌سازی شده می‌شود و حدود یک درصد از مصرف آب شهر تهران که پیش‌تر از مصرف صنعتی می‌رساند، به منابع قابل استفاده برای شهروندان بازمی‌گردد.

مدیر بهره‌برداری شرکت پالایش نفت تهران افزود: در همین زمینه، با همکاری و تفاهم با آبفای منطقه ۶، برنامه‌ای برای ترویج فرهنگ مصرف به آب در میان کارکنانی که در قالب آن، هم‌زمان با برنامه‌های فرهنگی، حدود ۲ هزار و ۵۰۰ بسته مصرف آب در میان افرادی که می‌شوند، می‌شود.

کاظمی با اشاره به آثار اجرای این طرح در خانوار‌ها افزود: پیشبینی می‌کنیم با نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب در منازل کارکنان، در یک خانواده سه‌نفره به‌طور متوسط روزانه حدود ۶ لیتر در مصرف آب مصرفی می‌شود.

مدیر روابط عمومی شرکت پالایشگاه نفت تهران در حاشیه اجرای برنامه بسته‌های کاهنده مصرف آب میان خانواده پالایشگاه نفت تهران گفت: بسته‌های کاهنده مصرف آب صرفاً اهدای یک هدیه نیست، بلکه دعوتی برای تغییر سبک زندگی و اصلاح نگرش نسبت به استفاده از منابع طبیعی است.

شاکر خفایی با اشاره به قرار گرفتن در آستانه روز فرهنگ عمومی افزود: هدف از این برنامه فراتر از صرفه‌جویی در مصرف آب است و تلاش می‌کنیم فرهنگ استفاده از منابع را در تمام زندگی، از مصرف برق و گاز گرفته شده تا سوخت و آب، ترویج کنیم.