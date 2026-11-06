به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دبیر انجمن علمی سوختگی کشور گفت: ۳۵ تا ۴۰ درصد بیماران بالای ۵۰ درصد سوختگی در بیمارستان سوختگی امیرالمومنین از مرگ قطعی نجات می‌یابند در حالیکه شانس زنده ماندن این بیماران بسیار کم است. در گردهمایی رها یافتگان بیماران سوختگی بالای ۵۰ درصد که از مرگ نجات یافتند و جمعی از کادر درمان و پزشکان متخصص بیمارستان سوختگی شیراز تجلیل شد.