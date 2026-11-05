

به گزارش تا ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه امروز پنجشنبه چهاردهم آبان ۱۴۰۵، میانگین بارش ثبت‌شده در لرستان پنج میلی‌متر گزارش شده است.



زینب اکبری بیان کرد : در این مدت، بیشترین میزان بارش در ایستگاه‌های هواشناسی رومشکان ۱۶.۶ میلی‌متر ، معمولان ۱۰ میلی‌متر، کوهدشت ۸.۱ میلی‌متر، سراب‌دوره ۷.۸ میلی‌متر، خرم‌آباد ۷.۶ میلی‌متر و ایمان‌آباد ۷.۶میلی‌متر به ثبت رسیده است. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان لرستان اعلام کرد: بر اساس آمار ایستگاه‌های هواشناسی استان، از ساعت ۰۰:۳۰ بامداد امروز: در این مدت،

معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان عنوان کرد: همچنین میزان بارندگی در ایستگاه‌های سیلاخور ۶.۴ میلی‌متر، پلدختر ۵ میلی‌متر، ریمله ۶.۴ میلی‌متر، شول‌آباد ۳.۲ میلی‌متر، سپیددشت ۱.۵ میلی‌متر، دورود ۱.۶ میلی‌متر و الشتر ۱.۴ میلی‌متر، نورآباد ۱.۰. میلی‌متر، ازنا ۰.۹ میلی‌متر، الیگودرز ۰.۴ میلی‌متر و بروجرد ۰.۱ میلی‌متر بارندگی گزارش شده است.