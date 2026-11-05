انتخاب رئیس جدید هیات ورزشهای رزمی کهگیلویه و بویراحمد
مسلم حسینیان با کسب ۲۲ رای به مدت چهار سال رییس هیات ورزشهای رزمی استان کهگیلویه وبویراحمد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، انتخاب رییس جدید هیات ورزشهای همگانی استان باحضور پارسایی مدیرکل ورزش وجوانان استان و چگینی رییس فدراسیون ورزشهای رزمی کشور برگزارشد. پارسایی مدیرکل ورزش وجوانان استان با بیان اینکه این مجمع چهارمین مجمع انتخاباتی هیاتهای ورزشی استان درسال ۱۴۰۵ بود، گفت:مسلم حسسنیان با کسب ۲۲ رای به مدت چهارسال رییس هیاتهای ورزشیهای رزمی استان کهگیلویه وبویراحمد شد.