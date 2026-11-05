



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دبیر انجمن علمی سوختگی کشور در مراسم تجلیل از رهایافتگان سوختگی در شیراز گفت: شانس زنده ماندن بیماران بالای ۵۰ درصد سوختگی بسیار کم است این درحالیست که بیمارستان سوختگی امیرالمومنین شیراز با توان تخصصی و هم افزایی با بیمارستان پیوند شیراز توانسته ۳۵ تا ۴۰ درصد از این بیماران را در طول سال از مرگ قطعی نجات دهد.

دکتر کشاورز، ظرفیت بهره گیری از اعمال جراحی حاد، روش‌های نوین جراحی‌های پوست، پیوند پوست، جراحی‌های پیشرفته ترمیمی و درمان‌های حمایتی را از علل این موفقیت برشمرد و افزود:این مرکز سالانه نزدیک به یک هزار بیمار سوختگی را از نقاط مختلف جنوب کشور پذیرش می‌کند ؛ بیمارانی که دیگر نیازی برای مراجعه به تهران ندارند و بعضاامیدی برای زندگی هم نداشته‌اند.

به مناسبت پاسداشت این موفقیت‌ها در گردهمایی رها یافتگان از تعدادی بیماران سوختگی بالای ۵۰ درصد که از مرگ نجات یافتند و جمعی از کادر درمان و پزشکان متخصص بیمارستان سوختگی شیراز تجلیل شد.