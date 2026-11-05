خبرنگاران در نشست با فرماندار ویژه مهاباد، خواستار رسیدگی به مشکلات زیرساختی، بهبود خدمات شهری و رفع موانع توسعه این شهر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، در نشست خبری فرماندار ویژه مهاباد با اصحاب رسانه، خبرنگاران مهم‌ترین مشکلات و مطالبات شهروندان در حوزه‌های زیرساختی، خدماتی و توسعه شهری را مطرح کردند.

در این نشست، خبرنگاران با اشاره به مسائل و مشکلات مختلف شهر، بر ضرورت رفع موانع توسعه شهری، بهبود زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت خدمات عمومی برای افزایش رفاه شهروندان تأکید کردند.

فرماندار ویژه مهاباد نیز ضمن شنیدن دیدگاه‌ها و مطالبات اهالی رسانه، از پیگیری مشکلات مطرح‌شده در چارچوب وظایف دستگاه‌های اجرایی و رسیدگی به مسائل و دغدغه‌های شهروندان خبر داد.