۲۵۰ شب است که پدر شهید احمد مولایی، فرمانده پاسگاه مرزی بهرام‌آباد مهران، هر شب با پرچم یادگار فرزندش در دهلران حاضر می‌شود؛ پرچمی که او را در ادامه راه شهیدش همراهی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ پدر شهید احمد مولایی، فرمانده پاسگاه مرزی بهرام‌آباد مهران، هر شب با پرچم در دهلران حاضر می‌شود؛ در حالی که فرزندش در جنگ رمضان به شهادت رسیده است و او با این حضور، راه فرزندش را ادامه می‌دهد.

این پدر، روزگاری در سنگر‌های جبهه و پشت جبهه برای دفاع از میهن ایستاد و فرزندش احمد را نیز با همان روحیه رزمندگی و غیرت ملی پرورش داد.

احمد مولایی، فرمانده پاسگاه مرزی بهرام‌آباد مهران، در جریان جنگ رمضان و در پی حمله ددمنشانه دشمن آمریکایی-صهیونیستی، در ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ به شهادت رسید و به رهبر شهیدش پیوست.

او در ۲۲ شهریور ۱۳۶۵ در دهلران متولد شد و تحصیلات خود را در دو رشته کارشناسی حقوق و کارشناسی برق ادامه داد. خدمت او در مرزبانی از سال ۱۳۸۵ آغاز شد؛ پنج سال در مرز دهلران، سپس تا سال ۱۴۰۰ در مرز بانه، و بعد در منطقه میمک مهران و بهرام‌آباد. یک سال پیش از شهادت، به عنوان فرمانده پاسگاه بهرام‌آباد منصوب شد و با جدیت و روحیه‌ای مثال‌زدنی به مأموریت‌هایش ادامه داد. از وی دو فرزند به یادگار مانده است.

پدر شهید مولایی حالا هر شب با گام‌های استوار در خیابان‌های دهلران حاضر می‌شود و یادآوری می‌کند که دفاع از وطن به یک نسل و یک روز محدود نمی‌شود.