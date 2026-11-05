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کارشناس مسئول اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی قم، از ثبت پنجمین مورد اهدای عضو در استان قم طی سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: با رضایت خانواده نوعدوست و ایثارگر جوان ۲۳ ساله قمی، اعضای حیاتی وی به چند بیمار نیازمند پیوند، اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، ولیالله صمدی گفت: مرحوم محمد قراداغلی که در پی وقوع سانحه تصادف در بخش مراقبتهای ویژه (ICU) بیمارستان فرقانی بستری شده بود، با وجود تلاشهای پزشکان و کادر درمان، متأسفانه دچار مرگ مغزی شد.
صمدی افزود: پس از تأیید مرگ مغزی این جوان توسط پزشکان معتمد دانشگاه علوم پزشکی قم و با رضایت خانواده ایثارگر وی، فرآیند اهدای اعضای حیاتی انجام شد و اعضای اهداشده برای پیوند به چندین بیمار بدحال و نیازمند در فهرست انتظار وزارت بهداشت اختصاص یافت تا فرصتی دوباره برای ادامه زندگی به آنان بخشیده شود.