کارشناس مسئول اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی قم، از ثبت پنجمین مورد اهدای عضو در استان قم طی سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: با رضایت خانواده نوعدوست و ایثارگر جوان ۲۳ ساله قمی، اعضای حیاتی وی به چند بیمار نیازمند پیوند، اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، ولی‌الله صمدی گفت: مرحوم محمد قراداغلی که در پی وقوع سانحه تصادف در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) بیمارستان فرقانی بستری شده بود، با وجود تلاش‌های پزشکان و کادر درمان، متأسفانه دچار مرگ مغزی شد.

صمدی افزود: پس از تأیید مرگ مغزی این جوان توسط پزشکان معتمد دانشگاه علوم پزشکی قم و با رضایت خانواده ایثارگر وی، فرآیند اهدای اعضای حیاتی انجام شد و اعضای اهداشده برای پیوند به چندین بیمار بدحال و نیازمند در فهرست انتظار وزارت بهداشت اختصاص یافت تا فرصتی دوباره برای ادامه زندگی به آنان بخشیده شود.

وی در پایان با قدردانی از تصمیم انسان‌دوستانه خانواده مرحوم قراداغلی، اهدای عضو را اقدامی ارزشمند در نجات جان بیماران نیازمند پیوند دانست.