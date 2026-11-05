شهردار نیویورک، زهران ممدانی درباره جنگ با ایران گفت: معاون رئیس جمهور آمریکا، جی‌دی ونس به‌جای انتقاد، باید مسئولیت جنگ ایران را بپذیرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از حساب کاربری کلش ریپورت در شبکه اجتماعی ایکس، شهردار نیویورک درباره جنگ ایران گفت: جی‌دی ونس معاون ترامپ به‌جای انتقاد، باید مسئولیت جنگی را بپذیرد که دولت آمریکا آغاز کرده و می‌تواند به آن پایان دهد.

در این ویدئو شهردار نیویورک در گفت‌و‌گو با کریستن ولکر، خبرنگار شبکه ان‌بی‌سی نیوز، گفت: پیام جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، درباره مقصر دانستن جنگ ایران در شکست احتمالی جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای، برایش «طعنه‌آمیز» بوده است؛ چرا که به گفته ممدانی، «این جنگ را خود آنها آغاز کرده‌اند» و «خودشان هم می‌توانند به آن پایان دهند.»

زهران ممدانی، شهردار نیویورک در ادامه افزود: باید بگویم که خواندن مطلبی از سوی معاون رئیس‌جمهور برایم بسیار طعنه‌آمیز است؛ گویی او در حال توصیف اقدامات دولت دیگری است.

او معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکاست؛ نه صرفاً یک مفسر یا اظهارنظرکننده در فضای مجازی.

باید این واقعیت مورد توجه و پاسخگویی قرار گیرد که این جنگ را خود آنها آغاز کرده‌اند و خودشان نیز می‌توانند به آن پایان دهند.

اگر معتقدند که این جنگ یکی از عوامل افول سیاسی آنها بوده است، پس چرا عملاً اقدامی در این راستا انجام نمی‌دهند؟