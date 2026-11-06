به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار فریدونشهر گفت: این طرح با هدف بهبود پایداری شبکه و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان گاز طبیعی در مناطق غربی استان اصفهان در حال اجراست.

حمید رحیمیان رافزود: جای‌گذاری خط لوله تقویت فشار گاز به طول چهار و نیم کیلومتر و با استفاده از لوله ۱۲ اینچی، از ایستگاه دامنه تا داران در شهرستان فریدن، از یک هفته گذشته آغاز شده است.

فرماندار فریدونشهر افزود: برای تسریع در اجرای پروژه، حدود ۸۰ نفر از کارکنان شرکت خطوط انتقال گاز در این عملیات مشارکت دارند.

وی با تشریح ضرورت اجرای این طرح افزود: فعالیت بیش از سه‌هزار واحد گلخانه‌ای در شهرستان‌های همجوار و افزایش مصرف گاز در فصول سرد سال، موجب افت فشار شبکه گاز در فریدونشهر و بویین‌میاندشت می‌شود.

رحیمیان ادامه داد: به‌گونه‌ای که فشار گاز در برخی شرایط از حدود ۷۰۰ به ۳۰۰ واحد کاهش می‌یابد و مشکلاتی را برای مشترکان خانگی ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به جمعیت حدود ۳۶ هزار نفری فریدونشهر و ۲۵ هزار نفری بویین‌میاندشت تصریح کرد: اجرای این طرح نقش مهمی در تقویت زیرساخت‌های گازرسانی، جبران افت فشار شبکه و افزایش پایداری تأمین گاز برای مشترکان خانگی و سایر مصرف‌کنندگان این ۲ شهرستان، به‌ویژه در روز‌های سرد سال، خواهد داشت.

شهرستان فریدونشهر در ۱۸۵ کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد.