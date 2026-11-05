سطح زیرکشت زعفران در مهاباد امسال با رشد ۸۰ درصدی به ۲۵ هزار مترمربع رسیده و پیش‌بینی می‌شود تولید این محصول به ۲۵ کیلوگرم برسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، کشت زعفران در مهاباد با افزایش سطح زیرکشت و پیش‌بینی رشد تولید، روندی رو به توسعه دارد و امسال پیش‌بینی می‌شود تولید این محصول در شهرستان به ۲۰ تا ۲۵ کیلوگرم برسد.

رسول سعیدیان، رئیس اداره بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مهاباد، با اعلام این خبر گفت: سطح زیرکشت زعفران در مهاباد به حدود ۲۵ هزار مترمربع رسیده که در مقایسه با سال گذشته ۸۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود میزان تولید زعفران شهرستان در سال جاری نیز با رشد ۷۰ تا ۸۰ درصدی نسبت به پارسال، به ۲۰ تا ۲۵ کیلوگرم برسد.

سعیدیان با اشاره به مزیت‌های اقتصادی این محصول اظهار کرد: زعفران از محصولات کم‌آب‌بر کشاورزی است و قابلیت ماندگاری و بهره‌برداری از زمین به مدت هفت سال را دارد که این ویژگی‌ها، کشت آن را از نظر اقتصادی برای کشاورزان مقرون‌به‌صرفه می‌کند.

شهاب فغانی، زعفران‌کار مهابادی نیز با اشاره به ظرفیت درآمدزایی این محصول گفت: هزینه راه‌اندازی کشت زعفران در هر هکتار بین ۲ تا ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برآورد می‌شود و بازگشت سرمایه آن حدود یک سال است؛ همچنین درآمد هر هکتار زعفران به‌طور میانگین بین ۳ تا ۶ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

وی افزود: زعفران تولیدی این مجموعه به‌صورت ارگانیک و بدون استفاده از سموم شیمیایی کشت می‌شود.

بر اساس پیش‌بینی‌ها، امسال از مجموع ۵۵ هکتار سطح زیرکشت زعفران در آذربایجان‌غربی، حدود ۱۹۵ کیلوگرم محصول برداشت خواهد شد.

کارشناسان و فعالان این حوزه، تأمین اعتبارات کم‌بهره، دسترسی به نهاده‌های مناسب، آموزش کشاورزان و توسعه واحد‌های بسته‌بندی و فرآوری را از الزامات گسترش کشت زعفران در منطقه می‌دانند؛ محصولی که با توسعه زنجیره تولید و فرآوری، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از محصولات صادراتی استان را دارد.