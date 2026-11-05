«مجتبی یادگاری» سفیر پویش ملی انرژی با پیام همدلی در مصرف بهینه برق در نیمه دوم سال جاری به شهر یاسوج کهگیلویه و بویراحمد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مجتبی یادگاری که در شهر اراک به دنیا آمد و از نوجوانی به ورزش دو و میدانی روی آورده در سال‌های ابتدایی فعالیت خود در مسابقات استقامت در سطح ملی شرکت کرد و به‌تدریج در رویداد‌های بین‌المللی نیز حضور یافت امروز برای دعوت از مردم کهگیلویه و بویراحمد برای مصرف بهینه برق وارد یاسوج شد.

این رویداد که با پیشنهاد و همراهی مدیرعامل شرکت توانیر و مسئولان روابط عمومی این مجموعه پاییز امسال شکل گرفته در هفدهمین گام با حضور سفیر ملی صنعت برق در هوای بارانی یاسوج برگزار شد.

ماراتنی برای دعوت به مصرف بهینه انرژی

پویش ملی همدلی در صنعت برق کهگیلویه و بویراحمد بامداد امروز از منطقه «دم‌کره» دهستان دشتروم از توابع شهرستان بویراحمد با ماراتن سفیر ملی انرژی ایران آغاز، در میدان آریوبرزن و بام یاسوج ادامه یافت.

این ماراتن با برگزاری برنامه دومیدانی و حضور ۲۰نفر از دانش‌آموزان ورزشکار در جاده آبشار شهر یاسوج ادامه یافت.

این رویداد که با هدف استفاده از ظرفیت ورزش و ارتباط مستقیم با مردم، اهمیت مصرف صحیح برق برنامه‌ریزی شده در هتل المپیک شهر یاسوج خاتمه یافت.

نقش الگوسازچهره‌های شاخص

سفیر همدلی صنعت برق ایران در آیین پویش مصرف بهینه انرژی شهر یاسوج با اشاره به نقش ورزشکاران و چهره‌های فرهنگی و اجتماعی در الگوسازی برای نسل جوان گفت: به عنوان عضوی از خانواده بزرگ صنعت برق و ورزش کشور در پویش «همدلی صنعت برق»، تمامی ۳۱ استان کشور را برای ترویج مفاهیم مصرف بهینه و تقویت همبستگی پیمایش می‌کنم.

مجتبی یادگاری افزود: این سفر با هدف آگاه‌سازی جامعه در حوزه مدیریت مصرف انرژی آغاز شده و از تمامی هموطنان درخواست همکاری و همراهی می‌شود.

‌وی در ادامه با قدردانی از تلاش‌های برگزارکنندگان این رویداد تاکید کرد:آینده درخشان انرژی کشورمان در گرو همراهی مردم و کارکنان صنعت برق است.

‌سفیر همدلی صنعت برق با اشاره به حضور نسل جوان در این رویداد، از پتانسیل بالای دختران و پسران جوان در این صنعت قدردانی و تأکید کرد:حمایت از این استعدادها، سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است.

تاکید بر همراهی مردم برای حفظ پایداری شبکه برق

مدیر عامل شرکت توزیع برق کهگیلویه و بویراحمد هم در این آیین بر ضرورت مدیریت بهینه مصرف انرژی و همدلی میان مردم و دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با چالش‌های زیرساختی و تهدیدات امنیتی تأکید کرد.

رسول روستایی اظهار کرد: در شرایط کنونی که کشور با چالش‌های پیچیده و تهدیدات در حوزه‌های مختلف روبه رو است حفظ پایداری شبکه برق و زیرساخت‌های انرژی، ضرورتی ملی محسوب می‌شود.

‌وی با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف، از موفقیت استان در تابستان سال گذشته خبر داد و گفت:در مقایسه با سال گذشته، شاهد کاهش ۲ تا سه درصدی مصرف در استان بودیم که نشان‌دهنده روحیه همکاری مردم است.

روستایی افزود: هدف از واژه بهینه مصرف رفاه جامعه از طریق مدیریت هوشمندانه است.





‌مدیرعامل شرکت توزیع برق کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وضعیت حساس زیرساخت‌ها، خواستار برگزاری نشست‌های مشترک میان بخش‌های برق و گاز برای مدیریت هماهنگ انرژی در فصل زمستان شد.

روستایی از تلاش‌های تمامی کارکنان، از مدیران و معاونان گرفته تا نیرو‌های عملیاتی و سیمانان که در شرایط سخت کشور برای پایداری شبکه تلاش می‌کنند قدردانی کرد.

ضرورت همدلی برای پایداری شبکه

‌معاون منابع انسانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد نیز در این آیین بر ضرورت همبستگی میان دولت و مردم برای مقابله با تهدیدات دشمن علیه زیرساخت‌های حیاتی کشور، به‌ویژه در حوزه انرژی، تأکید کرد.

مسعود حسینی ادامه داد: در یک سال گذشته تاکنون با تشدید تنش‌های بین‌المللی و وقوع جنگ‌ها، زیرساخت‌های حیاتی کشورمان هدف حملات دشمن قرار گرفته است.

‌وی بیان کرد: در درگیری‌های اخیر، زیرساخت‌های حیاتی و انرژی کشور نیز مورد هدف دشمن قرار گرفته که این موضوع، چالش‌های جدید و پیچیده‌ای را در مدیریت انرژی ایجاد کرده است.

‌حسینی با اشاره به برنامه‌های دولت برای مقابله با این حملات و مدیریت بحران، تصریح کرد: دستورات ریاست‌جمهوری مبنی بر مدیریت بهینه مصرف انرژی، وظیفه‌ای است که تمامی دستگاه‌های اجرایی باید آن را جدیت دنبال کنند.

وی ادامه داد: در استان کهگیلویه و بویراحمد نیز با همکاری بین شرکت‌های برق و گاز و مدیریت استانی، توانستیم با مدیریت بحران، از بروز اختلالات گسترده در چرخه اقتصاد و زندگی خانواده‌ها جلوگیری کنیم.