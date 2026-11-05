کتاب تذکره شاعران شهرستان نمین مشتمل بر معرفی ۱۳۸ شاعر به همراه نمونه‌ای از اشعار آنها چاپ و روانه بازار نشر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، احد پیشگر مولف تذکره شاعران شهرستان نمین، روز پنجشنبه درباره اثر خود گفت: این کتاب تذکره حاصل ۳۶ سال تحقیق و تفحّص و مشتمل بر معرّفی و نمونه اشعار شاعران شهرستان نمین از قرن هفتم تا حال حاضر است.

وی افزود: کتاب در ۵۴۶ صفحه با جلد گالینگور و نفیس، توسّط انتشارات مهرنوشت به زیور طبع آراسته شده است و گذشته دور و قابل تامل شعر و ادب شهرستان نمین را پیش روی نسل جوان و جویندگان ادب و فضل قرار می‌دهد.

رییس انجمن شعر و ادب نمین ادامه داد: تاکنون بیش از ۶۰ عنوان کتاب و در حدود پنجاه مقاله علمی و ادبی را تالیف کرده‌ام و کتاب تاریخچه آموزش و پرورش شهرستان نمین و کتاب تذکره شاعران اردبیل مشتمل بر ۷۹ شاعر متوفی از جمله آن تالیفات است.

پیشگر تصریح کرد: از سال ۱۳۶۹ مسئولیت انجمن شعر و ادب شهرستان نمین را بر عهده دارم و سه سال مسئول کانون ادبی استان اردبیل بوده‌ام و از سال ۱۳۷۹ نیز برای مدتی مسئولیت کانون ادبی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان اردبیل را عهده دار بودم.

شهرستان نمین در امتداد محور اردبیل - آستارا واقع شده و انجمن شعر و ادب آن از تشکل‌های ادبی فعال استان اردبیل است.