به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان‌رضوی، طولانی ترین تونل پرچم و زنجیره انسانی در مشهد در حمایت از ایران اسلامی، از ساعت ۲۰ تا ۲۲ شامگاه امروز پنجشنبه چهاردهم آبان تشکیل می شود.

این تونل پرچم و زنجیره انسانی با حضور پرشور مردمِ انقلابی به طول ۱۸ کیلومتر از ورودی طرقبه شاندیز تا نزدیکی حرم مطهر رضوی شکل می گیرد.

مسیر حضور زنجیره انسانی از انتهای بولوار پیروزی در مسیر میدان اقبال، میدان لادن، چهارراه شهید صیاد شیرازی، چهارراه هفت‌تیر، میدان هاشمیه، میدان حر، میدان سلمان، چهارراه شهیدکاوه، میدان جمهوری اسلامی (تلویزیون)، میدان فلسطین، خیابان احمدآباد، میدان شریعتی(تقی آباد)، چهارراه لشگر تا میدان بسیج ادامه دارد.