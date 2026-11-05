به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ این سایت ارتباطی با حضور نماینده مردم حوزه جنوب استان ایلام در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، فرماندار بدره و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی افتتاح شد.

سایت جدید از محل اعتبارات توسعه مناطق روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همراه اول اجرا و راه‌اندازی شده است.

پیش از این، دسترسی اینترنتی روستای آبهر پایین از طریق سایت ارتباطی شهر بدره تأمین می‌شد و با راه‌اندازی سایت جدید، حدود ۲۵۰ خانوار در این منطقه گردشگری از خدمات اینترنت نسل چهارم با کیفیت و سرعت بالاتر بهره‌مند شدند.

بهره‌برداری از این طرح، گامی مهم در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی مناطق روستایی، ارتقای کیفیت خدمات اینترنتی و تسهیل دسترسی مردم به خدمات الکترونیکی و ارتباطی به شمار می‌رود.