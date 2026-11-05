سازمان هواشناسی با پیش‌بینی بارش باران و برف و کاهش محسوس دما تا یکشنبه، برای مرکزی و ۲۷ استان کشور هشدار نارنجی کشاورزی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سازمان هواشناسی با پیش‌بینی رعدوبرق، بارش باران و برف و کاهش محسوس دما، تا یکشنبه برای ۲۸ استان «هشدار نارنجی کشاورزی» صادر کرد.

با اوج‌گیری فعالیت این سامانه بارشی، خسارت به تولیدات زراعی، باغی و دامی در دامنه‌های البرز، زاگرس و مناطق غربی و شمال‌غربی کشور محتمل است.

استان‌های خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال‌وبختیاری، لرستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان، همدان، مرکزی، اصفهان، فارس، بوشهر، تهران، البرز، قزوین، زنجان، اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گیلان و مازندران بیشترین مخاطرات را پیش رو دارند.

توصیه‌های سازمان هواشناسی به ضمیمه این هشدار بدین شرح است:

باغ‌ها و مزارع: پاکسازی مسیر آب، سم‌پاشی نکردن هنگام بارش، رنگ‌آمیزی تنه درختان برای جلوگیری از سوختگی برف، تسریع در انتقال محصولات به مکان‌های مسقف

گلخانه‌ها: تنظیم دما و تهویه، ترمیم سقف‌ها، بستن دریچه‌ها در زمان بارش و سرمای شدید

دامداری‌ها و مرغداری ها: تأمین سوخت و گرمایش، پایش آنفولانزای پرندگان، استفاده از خوراک پرانرژی برای دام‌ها

آبزی‌پروری: پاکسازی استخرها، کنترل دریچه‌های ورودی خروجی، کاهش نیم‌برابری خوراک ماهی‌ها در روز‌های ابری

عشایر و زنبورداران: پرهیز از تردد در ارتفاعات و حاشیه رودخانه‌ها، محافظت از کندو‌ها در برابر باد و بارش

ماشین‌آلات: پرهیز از تردد در مزارع و محافظت از تجهیزات در برابر سرمای شدید