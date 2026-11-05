به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، بیمارستان ۹۶ تختخوابی شهید دکتر قاضی، که حدود دو ماه پیش به چرخه خدمات درمانی پیوست از امروز با راه‌اندازی بخش جراحی دامنه خدمات تخصصی خود را گسترش داد.

نخستین عمل جراحی مغز و اعصاب در این بیمارستان انجام شد تا بخش جراحی به‌صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کند.

راه‌اندازی این بخش، علاوه بر افزایش ظرفیت ارائه خدمات تخصصی و کاهش نیاز بیماران به مراجعه به مراکز درمانی دیگر می‌تواند زمینه‌ساز تقویت گردشگری سلامت و ارتقای جایگاه درمانی سنندج در منطقه باشد.