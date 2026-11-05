\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u06af\u0631\u0648\u0647 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06cc \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u062c\u0645\u0639 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628\u0627\u062a\u06cc \u0641\u062f\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0628\u0633\u06a9\u062a\u0628\u0627\u0644 \u0633\u0647\u200c\u0634\u0646\u0628\u0647\u060c \u06cc\u06a9 \u062f\u06cc\u060c \u0627\u0632 \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f1\u06f0 \u0635\u0628\u062d \u062f\u0631 \u0633\u0627\u0644\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc \u0622\u06a9\u0627\u062f\u0645\u06cc \u0645\u0644\u06cc \u0627\u0644\u0645\u067e\u06cc\u06a9 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n\u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u062c\u0645\u0639\u060c \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628\u0627\u062a \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0639\u06cc\u06cc\u0646 \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0641\u062f\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0628\u0633\u06a9\u062a\u0628\u0627\u0644 \u0648 \u0627\u0639\u0636\u0627\u06cc \u0647\u06cc\u0626\u062a\u200c\u0631\u0626\u06cc\u0633\u0647 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0634\u062f.