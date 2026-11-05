تیم‌های خانه بسکتبال قزوین، ویروی رشت، شکلی تهران و اسپاد تهران در رقابت‌های قهرمانی نوجوانان کشور به میزبانی مهاباد به مصاف هم می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، مسابقات قهرمانی بسکتبال نوجوانان کشور در گروه A، به میزبانی مهاباد و با حضور تیم‌های حاضر در این گروه در سالن دوهزار نفری این شهر در حال برگزاری است.

در این رقابت‌ها، نوجوانان بسکتبالیست در دیدار‌هایی نزدیک و نفس‌گیر، توانمندی‌های فنی و ورزشی خود را به نمایش می‌گذارند.

این مسابقات علاوه بر جنبه رقابتی، از نظر فنی نیز مورد توجه قرار دارد و ناظران فنی با ارزیابی عملکرد بازیکنان، دیدار‌ها را از منظر شناسایی و استعدادیابی استعداد‌های برتر دنبال می‌کنند.

در گروه A این رقابت‌ها، تیم‌های خانه بسکتبال قزوین، ویروی رشت، شکلی تهران و اسپاد تهران با یکدیگر رقابت می‌کنند و مهاباد میزبانی این دوره از مسابقات را بر عهده دارد.