افزایش تا ۱۲ برابری هزینه‌های حمل و نقل و بیمه نفت خام اوپک

افزایش تا ۱۲ برابری هزینه‌های حمل و نقل و بیمه نفت خام اوپک

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از رویترز، سازمان کشور‌های صادرکننده نفت (اوپک) اعلام کرد: هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه نفت خام به میزان زیادی افزایش یافته است.

برابر آخرین گزارش اوپک، نرخ کرایه نفت‌کش‌ها از ابتدای سال ۲۰۲۶ در تمامی مسیر‌ها به‌شدت افزایش یافته است؛ به‌طوری که در برخی مسیرها، هزینه‌های حمل‌ونقل حدود ۱۲ برابر شده است.

این گزارش به عنوان نمونه، به نفت‌کش‌های غول‌پیکر حامل نفت خام اشاره می‌کند که از خاورمیانه به سمت شرق آسیا حرکت می‌کنند.

به گفته اوپک، نرخ کرایه حمل از ۳.۱۸ دلار به ازای هر بشکه در پایان ژانویه، به ۳۷.۱۳ دلار در پایان اکتبر رسیده است. در همین بازه زمانی، هزینه بیمه نیز جهشی بیش از ۲۰۰ برابری داشته و از ۰.۰۶ دلار به ۱۲.۲۹ دلار برای هر بشکه افزایش یافته است. مجموع هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه حدود ۳۰ درصد از کل هزینه محصولات نفت خام را تشکیل می‌دهد؛ این در حالی است که در شرایط عادی، این رقم حدود ۳ درصد است.

اوپک اعلام کرد: این هزینه‌های به‌طور استثنایی بالا، در سراسر زنجیره ارزش منتقل می‌شوند. این امر بار هزینه‌ای را بر کشور‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده افزایش داده و طولانی‌تر می‌کند، و فشار‌های تورمی مضاعفی را بر اقتصاد جهانی وارد می‌سازد.