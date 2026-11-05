در نخستین روز از مرحله نهایی لیگ دسته سه فوتبال کشور، تیم فیروزآباد فارس در ورزشگاه رفاه کارگران کاشان میزبان خود، ایزی‌پایپ کاشان را دو بر صفر شکست داد.

پیروزی دو بر صفر فیروزآباد فارس مقابل ایزی‌پایپ کاشان

پیروزی دو بر صفر فیروزآباد فارس مقابل ایزی‌پایپ کاشان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ نخستین روز از مرحله نهایی لیگ دسته سه فوتبال کشور با برتری فیروزآباد فارس دو بر صفر تیم میزبان کاشان را شکست داد.

تیم ایزی پایپ کاشان پس از سه ماه تمرین و آماده‌سازی، همزمان با آغاز لیگ دسته سوم، عصر امروز برای نخستین بار در ورزشگاه رفاه کارگران کاشان به مصاف فیروز اباد فارس رفت که در نتیجه ایزی پایپ کاشان دو بر صفر از مهمان خود فیروز آباد شکست خورد.