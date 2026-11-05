

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فرماندار مهریز، با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری رویداد‌های گردشگری بر اساس ظرفیت‌های بومی شهرستان گفت: تقویم رویداد‌های گردشگری مهریز با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره میراث فرهنگی تدوین شده و برنامه‌ریزی‌ها متناسب با ظرفیت‌های اقلیمی، فرهنگی و اقتصادی مناطق مختلف شهرستان صورت گرفته است.

حسین عسکرزاده، افزود: با توجه به فصل برداشت انار و ظرفیت‌های کشاورزی و گردشگری روستای تاریخی سریزد که از روستا‌های هدف گردشگری شهرستان به شمار می‌رود، جشنواره انار با همکاری بخش خصوصی در این روستا برگزار شده است.

فرماندار مهریز، ایجاد نشاط اجتماعی، حفظ روحیه مردم، معرفی آثار تاریخی و ظرفیت‌های مناطق روستایی و رونق اقتصاد محلی را از مهم‌ترین اهداف برگزاری این رویداد‌ها دانست و تأکید کرد: تداوم جشنواره‌های بومی و محلی می‌تواند زمینه معرفی و برندسازی ظرفیت‌های شهرستان و تقویت اقتصاد مناطق روستایی را فراهم کند.

عسکرزاده همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری جشنواره‌های گردشگری دیگر در سطح شهر و روستا‌های شهرستان خبر داد.

در ادامه، مجید سریزدی، مسئول برگزاری جشنواره، با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و کشاورزی این روستا اظهار داشت: ظرفیت‌های روستای تاریخی سریزد این امکان را فراهم کرده تا با برگزاری چنین رویدادهایی، هر ساله میزبان گردشگران، همشهریان و علاقه‌مندان باشیم.

وی توانمندسازی روستاییان در حوزه گردشگری روستایی و گردشگری کشاورزی و ایجاد شور و نشاط اجتماعی را از اهداف اصلی جشنواره عنوان کرد و افزود: در این رویداد حدود ۷۰ غرفه و ۳۰ میز تدارک دیده شده و نزدیک به ۱۰۰ تولیدکننده از نقاط مختلف شهرستان مهریز و روستا‌ها و شهرستان‌های همجوار حضور دارند.

سریزدی با بیان اینکه محصولات عرضه‌شده در جشنواره عمدتاً خانگی، روستایی و ارگانیک هستند، تصریح کرد: این محصولات به صورت مستقیم و بدون واسطه از تولیدکننده به دست مصرف‌کننده می‌رسند که فرصتی برای حمایت از تولیدکنندگان محلی و تقویت اقتصاد خانوار‌های روستایی فراهم می‌کند.

وی بیان کرد: معرفی ظرفیت‌های کشاورزی و گردشگری، رونق اقتصادی روستا، توانمندسازی اهالی و ایجاد زمینه حضور بیشتر گردشگران در مناطق روستایی از مهم‌ترین دستاورد‌های برگزاری این جشنواره است.

جشنواره «به طعم انار سریزد» با برپایی غرفه‌های عرضه محصولات محلی و تولیدات روستایی، فرصتی برای معرفی توانمندی‌های اقتصادی و گردشگری منطقه فراهم کرده است و علاقه‌مندان می‌توانند تا فردا از این جشنواره بازدید کنند.