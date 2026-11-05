استاندار آذربایجان شرقی بر ضرورت همکاری دستگاه‌های دولتی و عمومی در کاهش مصرف انرژی تاکید کرد و گفت: حداکثر صرفه‌جویی در ادارات دولتی و عمومی باید انجام شود و برای تحقق این مهم لازم است هر دستگاه یک مدیر انرژی داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،بهرام سرمست در کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی آذربایجان شرقی بر ضرورت همکاری بین بخشی برای عبور از وضعیت پیش‌روی کشور در بخش انرژی تاکید کرد و گفت:در شرایط فعلی کشور همکاری بین بخشی در دستگاه‌های مختلف برای مدیریت بهینه انرژی می‌بایست بیشتر تقویت شود و همزمان در حوزه فرهنگ‌سازی و آموزش در رسانه‌های مختلف از جمله در صدا و سیما برنامه‌ریزی ویژه‌ای صورت پذیرد.

وی درباره تامین انرژی بخش تولید اظهار کرد:در وضعیتی که به دلیل حملات دشمن آمریکایی - صهیونیستی به پالایشگاه‌های جنوب کشور در جریان جنگ تحمیلی سوم با ناترازی بیشتری نسبت به سال گذشته در حوزه تامین گاز مواجه هستیم، همه دستگاه‌های مسئول استان برای تامین سوخت دوم صنایع و بخش‌های مختلف اقتصادی موظف هستند و همه بایستی تلاش کنند تا بخش تولید استان از ناحیه عدم تامین سوخت و انرژی آسیب نبیند.

سرمست اضافه کرد: در مورد افزایش سهمیه سوخت دوم صنایع می‌بایست مطالبه گری و پیگیری‌های بیشتری توسط دستگاه‌های مسئول از مرکز کشور انجام شود تا بخش تولید استان در زمستان پیش‌رو با مشکل مواجه نشود.

وی همچنین گفت: اولویت تامین انرژی گاز با منازل است، اما باید نهایت تلاش خودمان را انجام دهیم تا حداکثر صرفه‌جویی و مدیریت مصرف در این حوزه هم انجام شود.

استاندار آذربایجان شرقی افزود: صنایع غذایی، صنایع دارویی و گلخانه‌ها و حوزه کشاورزی در اولویت تامین انرژی گاز هستند، اما همه تلاش مردم و مسئولان باید برای مصرف بهینه انرژی و مدیریت مصرف به کار گرفته شود تا همه بخش‌ها از انرژی گاز بهره‌مند شوند تا بخش تولید استان و به تبع آن معیشت مردم دچار مشکل نشود.

وی به نقش دستگاه‌های دولتی و عمومی در کاهش مصرف انرژی تاکید کرد و گفت: حداکثر مدیریت مصرف در ادارات دولتی و عمومی باید انجام شود و برای تحقق این مهم لازم است هر دستگاه یک مدیر انرژی داشته باشد.

سرمست گفت:امسال در ارزیابی عملکرد مدیران، موضوع صرفه‌جویی در انرژی یکی از متغیر‌های مهم و اثرگذار خواهد بود.