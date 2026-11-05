با حضور نماینده ولی فقیه و استاندار؛

رونمایی و پخش مستند جذاب «برنوبدستان» از آنتن شبکه دنا

مستند برنو بدستان روایت ۱۴ فروردین ۱۴۰۵، روزی که مردم و عشایر با شنیدن خبر حضور بالگرد‌های آمریکایی در منطقه به میدان آمدند.