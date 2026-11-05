با حضور نماینده ولی فقیه و استاندار؛
رونمایی و پخش مستند جذاب «برنوبدستان» از آنتن شبکه دنا
مستند برنو بدستان روایت ۱۴ فروردین ۱۴۰۵، روزی که مردم و عشایر با شنیدن خبر حضور بالگردهای آمریکایی در منطقه به میدان آمدند.
روایتی که حالا در مستند برنو بهدستان به تصویر کشیده شد و از شبکه دو سیما پخش شد.
پخش این مستند بازتاب گستردهای در میان مردم کهگیلویه و بویراحمد داشت روایتی که خاطره حضور و ایستادگی مردم استان در ۱۴ فروردین را دوباره زنده کرد.
مستند برنو بهدستان امشب ۱۴ آبان ماه ساعت ۲۱ و ۱۵ دقیقه از شبکه استانی دنا نیز پخش می شود تا روایت این حماسه بار دیگر از قاب رسانه استانی به خانههای مردم برسد.