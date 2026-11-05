



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس سازمان غذا و دارو در گردهمایی روسای علوم پزشکی و معاونان عذا و داروی منطقه ۵ کشور در شیراز گفت:واکسن مورد نیاز در کشور برای یک سال و نیم آینده تامین شده و مشکلی در زمینه واکسیناسیون وجود ندارد.

وی با بیان اینکه کمبود‌های دارویی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بهبود یافته است افزود: برای سایر دارو‌ها هم تمامی مسیر‌های تامین دارو در حال پیگیری است تا کمبود‌های فعلی دارو به کمترین میزان برسد.

وی افزود: افزایش قیمت دارو هم توسط سازمان غذا و دارو در حال کنترل و قیمت‌های مصوب دارو‌ها توسط این سازمان به شرکت‌های دارویی در حال ابلاغ است.

رئیس سازمان غدا ودارو به مطالبه ۳۰۰ همتی بیش از ۲۰۰ شرکت تولید کننده دارویی از سازمان‌های بیمه گر اشاره کرد و افزود: برای کنترل چالش‌های دارویی کشور همکاری این سازمان‌ها ضروری است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز گفت : در این گردهمایی دوروزه، چالش‌ها حوزه غذا و دارو و راهکار‌های رفع ان اعم از حمایت از محصولات و دارو‌های بومی و دانش بنیان، توجه به محصولات سلامت محور، حمایت از زنجیره تامین دارو، مطالبات بیمه‌ای دانشگاه‌ها و عدالت در توزیع دارو‌ها در سطح کلان و استان‌ها و بویژه تامین دارو‌های مورد نیاز مناطق جنوبی کشور به دلیل بحران‌های موجود در این منطقه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

در پایان تفاهم‌نامه همکاری هم افزا در راستای رفع چالش‌های مطرح شده در حوزه عذا و دارو بین دانشگاه‌های علوم پزشکی شیراز، لار، جهرم، فسا، گراش، یاسوج، بندر عباس، بوشهر و سازمان غذا و دارو به امضا رسید.