استاندار قزوین در نشست سازگاری با کم‌آبی، بر آمادگی دستگاه‌ها برای مقابله با سیلاب، مدیریت بهینه منابع آب، استفاده از پساب و تسریع در اجرای طرح‌های تأمین آب و گردشگری تأکید کرد.

مدیریت منابع آب و آمادگی قزوین برای مقابله با سیلاب در دستور کار استاندار

مدیریت منابع آب و آمادگی قزوین برای مقابله با سیلاب در دستور کار استاندار

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز قزوین، محمد نوذری، استاندار قزوین در جلسه سازگاری با کم‌آبی استان، با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت بحران‌های احتمالی ناشی از بارش‌ها، خواستار لغو مرخصی مدیران در هفته آینده و آمادگی کامل شهرداری‌ها و فرمانداران برای مقابله با خطر سیلاب شد.

وی با اشاره به سهم ۸۵ درصدی بخش کشاورزی از مصرف آب استان، بازنگری در نحوه توزیع و مدیریت منابع آبی را ضروری دانست و گفت: انتقال سه حلقه چاه کشاورزی کم‌بهره‌بردار به بخش صنعت باید در دستور کار قرار گیرد.

استاندار قزوین همچنین استفاده از پساب در صنایع، تعیین تکلیف چاه‌های فاقد بهره‌برداری و تسریع در اجرای طرح‌های تأمین آب را از ضرورت‌های مدیریت منابع آبی استان برشمرد و بر همکاری دستگاه‌های مسئول برای صیانت از منابع آب زیرزمینی تأکید کرد.

نوذری در بخش دیگری از این نشست، رفع موانع و تسریع در اجرای پروژه گردشگری رزجرد را خواستار شد.



