معاون عمرانی استاندار ایلام با اشاره به وجود ۲۴ کیلومتر مسیل در شهر ایلام گفت: بخشی از این مسیل‌ها که سرپوشیده هستند، در بارندگی‌های سیل‌آسا برای تردد مردم خطرناک‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «رضا دارابی» معاون عمرانی استاندار ایلام، با اشاره به وضعیت مسیل‌های شهر ایلام گفت: برخی از این مسیل‌ها سال گذشته بهسازی شدند، اما بخشی از آنها که سرپوشیده هم هستند، در روز‌هایی که بارندگی سیل‌آسا رخ می‌دهد برای تردد مردم خطرناک‌اند.

«احسان اکبری» فرماندار ایلام، نیز در بازدید از مسیل‌های سطح شهر گفت: بلوار ساعی، بلوار سمندری، پارکینگ شهرداری و بلوار اصناف، چهار نقطه‌ای هستند که در صورت بروز بارندگی‌های شدید احتمال تخریب آنها وجود دارد.» وی از مردم خواست در شرایط بارندگی از این مسیر‌ها تردد نکنند.

«علی نورایی‌نژاد» سرپرست شهرداری ایلام، نیز اعلام کرد: اقداماتی در راستای بهسازی مسیل‌های روباز شهر انجام شده، اما در مجموع به اعتباری بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان برای حل مشکلات مسیل‌های شهر ایلام نیاز است.

با توجه به پیش‌بینی بارش‌های قابل‌توجه در روز‌های آینده، مسئولان از شهروندان خواسته‌اند در زمان بارندگی از تردد در مسیر‌های پرخطر خودداری کنند.