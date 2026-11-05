به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، بابک رضازاده روز پنجشنبه با اشاره به وجود ۲۷۰ روستا در شهرستان مشگین شهر افزود: با اینکه اقدامات خوبی در حوزه مرمت و بهسازی راه‌های روستایی بخش ارشق انجام شده، اما قرار است این روند همچنان در فصل کاری سال آینده پیگیری شود.

وی با بیان اینکه شهرستان مشگین شهر ۵۶ کیلومتر مرز مشترک با جمهوری آذربایجان دارد گفت: مرمت، بهسازی و آسفالت راه روستا‌های واقع در این محدوده ضروری است.

رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل با تأکید بر اهمیت توسعه راه‌های ارتباطی مناطق مرزی بیان کرد: با توجه به اهمیت موضوع، این امر باید به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خدمت‌رسانی به مردم مورد توجه قرار گیرد.

رضازاده با تقدیر از تلاش شبانه روزی راهداران اضافه کرد: تامین زیرساخت‌ها از جمله مرمت، بهسازی و آسفالت راه‌های روستایی در سال جاری، موجب افزایش رضایت مردم شده است.

وی ادامه داد: راه مناسب و ایمن، نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاها، تسهیل تردد مردم، دسترسی به خدمات عمومی و رونق فعالیت‌های تولیدی و کشاورزی دارد و تکمیل پروژه‌های راه‌سازی و بهسازی مسیر‌های روستایی باید با جدیت دنبال شود.

نماینده مردم شهرستان مشگین‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: با تامین مناسب زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی در مناطق روستایی علاوه بر افزایش رفاه روستاییان و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها، شاهد کاهش حاشیه‌نشینی و آسیب‌های اجتماعی در شهر‌ها نیز خواهیم بود.

رضازاده با اشاره به اتحاد، همدلی و پیگیری شبانه‌روزی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی افزود: حل مشکلات مردم و پیشرفت همه‌جانبه استان، اولویت اصلی نمایندگان است و در این مسیر، تعامل و همکاری با دستگاه‌های اجرایی برای تحقق مطالبات مردم با جدیت ادامه خواهد داشت.