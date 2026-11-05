به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بنا بر بررسی نقشه‌های هواشناسی از اواخر وقت فردا جمعه لغایت اواسط وقت یکشنبه هفدهم آبان احتمال رگبار شدید و رعدو برق، ریزش تگرگ در مناطق مستعد، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه با طوفان لحظ‌های و صاعقه در مناطق مرتفع شمالی استان شامل: شهیون و سردشتِ دزفول، حسینیهِ اندیمشک، گتوند، لالی، مسجد سلیمان و مناطق مرتفع شمال شرقی و شرقی شامل: ایذه، اندیکا، صیدون، دزپارت، باغملک وجود دارد.

محمد سبزه زاری افزود: با توجه به این پدیده توصیه می‌شود تمهیدات لازم جهت کاهش خسارت احتمالی ناشی از جاری شدن سیلاب، رعدوبرق، وزش باد شدید و صاعقه از جمله پاکسازی آبرو‌ها و کانال‌های عبور آب درون شهری بکار گرفته شود و شهروندان نسبت به عدم توقف و تردد در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه ها، پاکسازی آبرو‌ها و کانال‌ها، خودداری از سفر‌های غیرضروری و توقف کردن زیر درختان کهنسال و سازه‌های موقت از جمله تابلو‌ها و بنر‌ها اقدام نمایند.