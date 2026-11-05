مزار سردار شهید پاکپور، مبدأ حرکت ۲۷۰ دانش آموز دختر کمیجانی و خندابی به مقصد مناطق عملیاتی دفاع مقدس بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت روح‌الله استان مرکزی از اعزام بیش از ۲۷۰ دانش‌آموز دختر شهرستان‌های کمیجان و خنداب در قالب ۶ دستگاه اتوبوس به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس در استان خوزستان خبر داد.

سرهنگ پاسدار محمدرضا رضایی با اعلام این خبر گفت: این دانش‌آموزان در قالب کاروان‌های راهیان نور و با هدف بازدید از مناطق عملیاتی جنوب کشور و آشنایی نزدیک با حماسه‌ها، رشادت‌ها و ایثارگری‌های رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس عازم استان خوزستان شدند.

سرهنگ رضایی با اشاره به اهمیت نقش‌آفرینی نسل نوجوان در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت افزود: در کنگره امام خمینی (ره) و ۶۲۰۰ شهید استان مرکزی، دانش‌آموزان صرفاً مخاطب برنامه‌ها نیستند، بلکه کنشگران اصلی و محور فعالیت‌ها به شمار می‌روند و باید با حضور فعال و اثرگذار، در عرصه روایتگری و انتقال فرهنگ شهدا نقش‌آفرینی کنند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت روح‌الله استان مرکزی با تأکید بر اهمیت کیفیت‌بخشی به اردو‌های راهیان نور ابراز داشت: آماده‌سازی اردوگاه‌ها، تأمین و تقویت زیرساخت‌های اسکان و پذیرایی، ارتقای سطح خدمات رفاهی و فرهنگی و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای حضور زائران، از جمله اولویت‌های این اردوهاست تا دانش‌آموزان بتوانند در محیطی ایمن و مناسب از این سفر معنوی و تربیتی بهره‌مند شوند.

رضایی گفت: خدمت‌رسانی شایسته به زائران سرزمین‌های نور و فراهم‌کردن زمینه یک اردوی باکیفیت، منظم و اثربخش، در کنار برنامه‌های فرهنگی و تربیتی، نقش مهمی در انتقال مفاهیم دفاع مقدس به نسل نوجوان دارد.

او افزود: رویکرد اصلی کنگره امام خمینی (ره) و ۶۲۰۰ شهید استان مرکزی، میدان‌دادن به نسل نوجوان و دانش‌آموز و تبدیل آنان به کنشگران اصلی جریان ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است؛ نسلی که باید خود روایتگر حماسه شهدا و انتقال‌دهنده این میراث ارزشمند به آینده باشند.