به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی گفت: توسعه زیرساخت‌های دامپروری و کشت‌های گلخانه‌ای می‌تواند زمینه‌ساز رونق تولید، تکمیل زنجیره تأمین و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه باشد.

اکبر پولادی با اشاره به بازدید میدانی معاونان وزیر جهاد کشاورزی از زیرساخت‌های توسعه میادین دام و کشت‌های گلخانه‌ای در لنجان افزود: این شهرستان با برخورداری از بیش از ۷۰ هزار رأس دام سبک و سنگین، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه فعالیت‌های دامپروری و صنایع وابسته دارد.

وی ادامه داد: احداث ۶ شهرک دامپروری با هدف ساماندهی فعالیت‌های دامداری، افزایش بهره‌وری تولید و فراهم‌کردن زمینه توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در دستور کار قرار گرفته است.

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی همچنین با تأکید بر ضرورت توسعه کشت‌های گلخانه‌ای، این بخش را از ظرفیت‌های مهم کشاورزی شهرستان دانست و بر لزوم تقویت زیرساخت‌ها و حمایت از سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید و اشتغال تأکید کرد.