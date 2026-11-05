مدیر سامانه هوشمند سوخت هرمزگان گفت: علت طولانی شدن صدور کارت سوخت‌های فوری در هرمزگان، نبود زیرساخت‌های لازم است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مرزبان افزود: حداکثر زمان صدور کارت سوخت هوشمند از درخواست متقاضی تا تحویل کارت، باید ۲۴ ساعت باشد که در بندرعباس بعلت نبود زیرساخت کافی حدود ۷۲ ساعت است.

وی گفت: اکنون در بندرعباس ۲ دستگاه صدور کارت هوشمند سوخت فعال است که هرکدام روزانه حداکثر ۶۰ کارت سوخت صادر می‌کند.

مدیر سامانه هوشمند سوخت هرمزگان افزود: هم اکنون دستگاه‌های صدور کارت سوخت فوری در شهرستان‌های بندرعباس، بندرلنگه، قشم و جزیره کیش فعال است.

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مرزبان گفت: دستگاه صدور کارت سوخت تا دوشنبه آینده در شهرستان میناب نیز فعال می‌شود.

وی افزود: در شهرستان جاسک هم زیرساخت‌های لازم وجود ندارد و در تلاشیم با برطرف شدن مشکلات، دستگاه صدور کارت سوخت در این شهرستان نیز فعال شود.