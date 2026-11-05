رئیس انجمن بازی‌های فکری ایران، با اشاره به برگزاری ماراتن حل ۱۶۸ مکعب روبیک در تهران گفت: پس از حادثه تلخ از دست دادن کودکان میناب، اعضای انجمن بازی‌های فکری ایران به دنبال راهی برای گرامیداشت یاد این عزیزان و رساندن پیام این اتفاق به گوش مردم جهان بودند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجید احتشامی‌نیا افزود: با توجه به ظرفیت‌های انجمن در حوزه بازی‌های فکری، تصمیم گرفتیم رویدادی متفاوت برگزار کنیم و با گردهم آوردن برترین روبیک‌بازان ایران، چالشی ویژه برای حل متوالی ۱۶۸ مکعب روبیک طراحی کنیم؛ رویدادی که هدف آن علاوه بر شناسایی رکورددار این رقابت، زنده نگه داشتن یاد کودکان میناب و جلوگیری از فراموش شدن نام و خاطره آنان است.

وی با بیان اینکه عدد ۱۶۸ به یاد کودکان جان‌باخته میناب انتخاب شده است، گفت: این کودکان می‌توانستند در سال‌های آینده در مسابقات ما حضور پیدا کنند و استعدادهای خود را به نمایش بگذارند، اما فرصت شکوفایی استعدادهایشان از آنان گرفته شد. به همین دلیل تصمیم گرفتیم این عدد را به نمادی برای یادآوری آنان تبدیل کنیم.

رئیس انجمن بازی‌های فکری ایران درباره دشواری این رقابت گفت: حل یک مکعب روبیک در کمتر از ۱۰ ثانیه برای برخی از شرکت‌کنندگان امری معمول است، اما حل متوالی ۱۶۸ مکعب، چالشی کاملاً متفاوت محسوب می‌شود. در این رقابت، شرکت‌کنندگان باید علاوه بر سرعت، تمرکز، آمادگی ذهنی و توانایی حفظ عملکرد خود را در طول مسیر حفظ کنند.

وی ادامه داد: بسیاری از شرکت‌کنندگان در تمرین‌های روزانه خود تعداد زیادی مکعب روبیک حل می‌کنند، اما در اختیار داشتن ۱۶۸ مکعب سه‌درسه برای تمرین و تجربه چنین رقابتی، شرایط متفاوتی ایجاد می‌کند. با همکاری موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، حدود هزار مکعب روبیک برای این رویداد تهیه شد تا شرکت‌کنندگان بتوانند با آمادگی بیشتری در این چالش حضور پیدا کنند.

احتشامی‌نیا درباره نحوه ثبت رکورد نیز توضیح داد: نماینده کمیته ملی ثبت رکورد کشور به همراه گروه نظارتی و دوربین‌های ثبت و مستندسازی در محل حضور دارند تا روند اجرای رکورد با دقت بررسی شود. رکورددار این رقابت در کتاب ملی ثبت رکوردها به نام خود ثبت خواهد شد و این عنوان تا برگزاری دوره بعدی، که دست‌کم یک سال بعد خواهد بود، به نام او باقی می‌ماند.

وی با تأکید بر تداوم این حرکت فرهنگی و ورزشی خاطرنشان کرد: برنامه ما این است که این ماراتن دست‌کم سالی یک‌بار در ایران برگزار شود و در ادامه، با فراهم شدن شرایط، آن را به رویدادی بین‌المللی تبدیل کنیم تا نمایندگانی از کشورهای مختلف نیز در آن حضور یابند و پیام این حرکت به سراسر جهان منتقل شود.

رئیس انجمن بازی‌های فکری ایران در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت حمایت از کودکان در شرایط جنگی گفت: کودکان از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه هستند و سلامت و امنیت آنان باید همواره در اولویت قرار گیرد. بر اساس اصول حقوق بشردوستانه بین‌المللی و کنوانسیون‌های مرتبط، حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه ضرورتی انکارناپذیر است.

وی با اشاره به رنج خانواده‌های کودکان میناب و سرنوشت نامعلوم برخی از پیکرهای جان‌باختگان، تأکید کرد: آنچه اتفاق افتاد باید به گوش جهانیان برسد. امیدواریم هیچ کودکی در هیچ نقطه‌ای از جهان قربانی جنگ و خشونت نشود؛ چراکه خواسته همه ما جهانی عاری از جنگ و سرشار از امنیت و آرامش برای کودکان است.

گفتنی است؛ ماراتن ۱۶۸ مکعب روبیک، فراتر از یک رقابت مهارتی، تلاشی برای تبدیل یاد و خاطره کودکان میناب به پیامی ماندگار در سطح ملی و بین‌المللی است؛ پیامی که برگزارکنندگان امیدوارند هر سال با برگزاری این رویداد، گسترده‌تر و رساتر به گوش جهانیان برسد.