استاندار اصفهان در نشست شورای مسکن استان، با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، خواستار جلوگیری از توقف کارگاه‌های ساختمانی، تأمین به‌موقع زیرساخت‌های خدماتی و پرداخت مطالبات پیمانکاران شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مهدی جمالی‌نژاد، نهضت ملی مسکن را اولویت نخست اجرایی استان دانست و گفت: هیچ طرحی نباید به دلایل اداری یا مالی متوقف شود و حتی یک کارگاه ساختمانی در فولادشهر و بهارستان نباید تعطیل شود.

وی با اشاره به ضرورت تأمین هم‌زمان خدمات زیربنایی و روبنایی در طرح‌های مسکن، بر تسریع در تأمین آب، برق، گاز و مخابرات، تدوین برنامه زمان‌بندی برای تکمیل زیرساخت‌ها، پرداخت به‌موقع مطالبات پیمانکاران و تسریع در واگذاری زمین به مشمولان قانون جوانی جمعیت تأکید کرد.

استاندار اصفهان همچنین خواستار همراهی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قانونی نهضت ملی مسکن و استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی‌ها برای تأمین منابع مالی پروژه‌ها شد. در این نشست که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، نماینده مجلس، فرماندار لنجان و جمعی از مدیران استانی برگزار شد، آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی واحد‌ها و چالش‌های زیرساختی شهر‌های جدید فولادشهر و بهارستان بررسی و تصمیماتی برای تسریع در اجرای پروژه‌ها اتخاذ شد.