استاندار آذربایجان غربی از پیگیری روند بازگشایی مرز کوزه‌رش سلماس با انجام اقدامات زیرساختی در دو سوی مرز و توافق با طرف ترکیه‌ای برای فراهم‌سازی امکانات استقرار کارکنان و مأموران خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم از ابتدای سال آینده زمینه راه‌اندازی این گذرگاه فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر توسعه اقتصادی استان از مسیر تکمیل زنجیره‌های تولید و ارزش افزوده، گفت: بهره‌گیری از ظرفیت مرزها، کشاورزی، گردشگری و موقعیت لجستیکی استان، زمینه‌ساز رونق اقتصادی و جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته خواهد بود.

رضا رحمانی با اشاره به برنامه‌های مدیریت استان برای توسعه زیرساخت‌ها، افزود: دولت در حوزه‌های راه، برق، گاز و فیبر نوری برای فراهم‌سازی بستر فعالیت‌های اقتصادی ورود کرده و نتایج این اقدامات به‌تدریج نمایان می‌شود.

وی همچنین با اشاره به اجرای طرح‌های مختلف در مناطق آذربایجان‌غربی، خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از خط انتقال برق بوکان، پیگیری طرح‌های پایاب سد در میاندوآب و توسعه مجموعه بارگاه شمس در خوی، بخشی از اقدامات در مسیر تقویت ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی استان است.

استاندار آذربایجان‌غربی به جایگاه سلماس در حوزه دام و دامپروری نیز اشاره کرده و افزود: افتتاح کشتارگاه صنعتی آلتین دام با مشارکت بخش خصوصی و حمایت دستگاه‌های اجرایی، در تأمین غذای سالم، توسعه فرآوری محصولات دامی و جلوگیری از خام‌فروشی نقش مؤثری دارد.

رحمانی همچنین درباره روند بازگشایی مرز کوزه‌رش، اضافه کرد: اقدامات زیرساختی در دو سوی مرز، از جمله در حوزه راه و اینترنت، در حال انجام بوده و توافقات لازم با طرف ترکیه‌ای برای فراهم‌سازی امکانات استقرار کارکنان و مأموران نیز صورت گرفته است.

وی در پایان با تأکید بر فعال‌سازی بخش مسافری و سپس تجاری مرز کوزه‌رش، افزود: تلاش می‌کنیم از ابتدای سال آینده زمینه راه‌اندازی این گذرگاه فراهم شود تا با همکاری ایران و ترکیه، ظرفیت تازه‌ای برای توسعه تجارت و رونق اقتصادی سلماس، شهر‌های پیرامونی و استان‌های همجوار ایجاد شود.