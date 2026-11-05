



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، تولیت حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) در نشست جهاد تبیین پیرامون جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان گفت: تحولات خلیج فارس و تنگه هرمز، ادعای شکست‌ناپذیری آمریکا را با چالش جدی مواجه کرده و ضعف قدرت‌هایی را که به نیرو‌هایی غیر از ملت‌های خود متکی هستند، آشکار ساخته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری با اشاره به تحولات منطقه و جنگ رمضان، اظهار کرد: تحولات خلیج فارس و تنگه هرمز، ادعای شکست‌ناپذیری آمریکا را با چالش جدی مواجه کرده و ضعف قدرت‌هایی را که به نیرو‌هایی غیر از ملت‌های خود متکی هستند، آشکار ساخته است.

وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری درباره مدیریت ایران بر تنگه هرمز و مقابله با پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه، افزود: این اقدامات در واکنش به تجاوزات و جنایات آمریکا صورت گرفته و در عین حال، نشان‌دهنده گشوده شدن عرصه‌های جدید مبارزه با استکبار جهانی است.

کلانتری با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا و شکست حزب جمهوری‌خواه در انتخابات اخیر، تصریح کرد: قدرت جمهوری اسلامی ایران در تحولات سیاسی آمریکا تأثیرگذار بوده و نمی‌توان این موضوع را نادیده گرفت؛ با این حال، نباید تصور کرد که تغییر حزب حاکم در آمریکا به معنای تغییر ماهیت دشمنی این کشور با جمهوری اسلامی ایران است.

وی خاطرنشان کرد: احزاب جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا در اصل دشمنی با جمهوری اسلامی ایران اشتراک نظر دارند و تفاوت آنها بیشتر در شیوه‌ها و تاکتیک‌های مقابله با ایران است؛ به‌گونه‌ای که یک جریان با ابزار جنگ نرم و فشار سیاسی و اقتصادی و جریان دیگر با رویکرد نظامی و جنگ سخت درصدد تضعیف جمهوری اسلامی است.