به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از الجزیره انگلیسی، سناتور کریس ون هولن تأکید کرد بودجهٔ فعلی دولت تا ۱۱ دسامبر اعتبار دارد و دموکرات‌ها می‌توانند با قرار دادن محدودیت‌های صریح بر هزینه‌های جنگی به‌عنوان شرط تصویب قانون بودجهٔ سال مالی ۲۰۲۷، از تأمین مالی جنگ جلوگیری کنند.

ون هولن همچنین گفت: «جنگ ویتنام تنها زمانی پایان یافت که کنگره بودجهٔ آن را قطع کرد» و این را «جنگی غیرقانونی» خواند که نباید پول مالیات‌دهندگان صرف ادامهٔ آن شود.