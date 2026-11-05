رسانه‌ها و مقام‌های سیاسی مختلف به شکست سنگین، تاریخی و بی‌سابقه جمهوری خواهان و ترامپ در انتخابات میان دوره مجلس نمایندگان و سنا واکنش‌های مختلفی داشتند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ رسانه‌ها و مقام‌های سیاسی مختلف به شکست سنگین، تاریخی و بی‌سابقه جمهوری‌خواهان و ترامپ در انتخابات میان دوره مجلس نمایندگان و سنا واکنش‌های مختلفی داشتند.

شبکه العالم گزارش داد: برنی سندرز سناتور آمریکایی گفت: حمله به ایران غیرقانونی و مغایر با قانون اساسی است. این جنگ را نه فقط با صدور قطعنامه بلکه با قطع بودجه و حمایت‌های مالی متوقف خواهیم کرد.

نشریه «تایم» پس از اعلام نتایج انتخابات‌ میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ آمریکا، روی جلدی منتشر کرد که در آن تصویر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، دیده می‌شود که برچسب «من رای دادم» روی دهان او چسبانده شده است.

اکسیوس در گزارشی نوشت: شکست سنگین و بی‌سابقه حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، موجی از انتقادات درون‌حزبی و تلاش برای تغییر ساختار رهبری را در میان قانون‌گذاران این حزب باعث شده است.جمهوری‌خواهان صبح چهارشنبه را در «شوک» بیدار شدند؛ چرا که با بزرگ‌ترین موج شکست در انتخابات میان‌دوره‌ای طی ۵۰ سال گذشته روبه‌رو شده بودند. این شوک در عرض چند ساعت، به خشم و عصبانیت بدل شد.

روزنامه فایننشال تایمز چاپ انگلیس نوشت: نتایج انتخابات میان دوره‌ای آمریکا نوید تغییر ریشه‌ای و بنیادین را در سیاست گذاری برای خاورمیانه می‌دهد. رای دهندگان آمریکایی از جمله معاون رئیس جمهور مایلند جلوی حمله به ایران گرفته شود و همگرایی تنگاتنگ {صمیمانه} با اسرائیل پایان یابد.

به نوشته نشریه فرانسوی ژئو، در پی موج پیروزی دموکرات‌ها در آمریکا، دونالد ترامپ به‌صراحت پذیرفت جنگ با ایران یکی از عوامل شکست حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای بوده است. ترامپ که خود در ماه فوریه با حملات هدفمند به تأسیسات هسته‌ای ایران جنگ را آغاز کرده بود، در گفت‌وگویی تلفنی با روزنامه وال‌استریت ژورنال گفت: «ایران در این موضوع نقش داشت.»

روزنامه آمریکایی «واشنگتن پست» در پی شکست سنگین جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ آمریکا، در گزارشی با عنوان ««خنجر‌ها از غلاف بیرون آمده‌اند» نوشت: «مقام‌های ارشد پنتاگون روز چهارشنبه با این واقعیت روبه‌رو شدند که جنگ نامحبوب با ایران چگونه در انتخابات میان‌دوره‌ای به فاجعه‌ای برای دولت ترامپ تبدیل شد؛ انتخاباتی که در آن دموکرات‌ها کنترل کنگره را به دست گرفتند.

حالا این پرسش مطرح است که آیا دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، کسی را بابت شکست سنگین جمهوری‌خواهان مسئول خواهد دانست یا نه. به گفته مقامات، با وجود آنکه ترامپ همچنان از پیت هگست، وزیر جنگ، حمایت کرده است، شکست انتخاباتی جمهوری‌خواهان، او و دیگر فرماندهان ارشد نظامی را در معرض خطر قرار داده است.»

نشریه اقتصادی «فوربز» روز پنجشنبه در پایگاه اینترنتی خود گزارش داد: ارزش سهام «ترامپ مدیا» پس از پیروزی نمایندگان «دموکرات» (و شکست جمهوری خواهان هم حزبی رئیس جمهور آمریکا) در انتخابات میان دوره‌ای (کنگره این کشور)، ۲۵ درصد کاهش یافت.

ثروت خالص «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، روز چهارشنبه و پس از پیروزی چشمگیر دموکرات‌ها در انتخابات میان دوره‌ای، ۱۶۸ میلیون دلار کاهش یافت.

پایگاه خبری «کلش ریپورت» به نقل از «سی ان ان» گزارش داد: رئیس جمهور «(دونالد) ترامپ» احساس می‌کند درباره جنگ ایران گمراه شده و ممکن است پس از شکست جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره‌ای، مقامات ارشد را مقصر کند.

دیلی اکسپرس: ترامپ در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا شکست سختی خورد؛ «رئیس‌جمهوری ناکام و در آستانه تبدیل شدن به چهره‌ای بی‌اختیار»

رویترز : شکست سنگین جمهوری‌خواهان و پیروزی دموکرات‌ها در تگزاس؛ ایلان ماسک، بزرگ‌ترین بازنده انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا

لوموند: انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ آمریکا: ترامپ از تگزاس تا میشیگان متحمل شکست‌هایی تاریخی شد

بی‌بی‌سی : «این یک فاجعه است»: جمهوری‌خواهان خشمگین، ترامپ را مسئول شکست در انتخابات میان‌دوره‌ای می‌دانند

گاردین: موج آبی دموکرات‌ها و شب بد ترامپ: نکات کلیدی انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا

آناتولی: مشاوران ترامپ پیش از شکست در انتخابات میان‌دوره‌ای، به شوخی درباره درخواست پناهندگی در اسرائیل صحبت کرده بودند

تلگراف: ترامپ در حال بررسی جایگزینی هگست با ران دی‌سانتیس است