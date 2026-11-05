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سامانه بارشی در سراسر استان تا اواسط هفته پیش رو فعال است؛ در مناطق غرب وجنوب استان احتمال بارش برف پیش بینی می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ حجتالله علی عسکریان کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: استان اصفهان از امروز تا اواسط هفته آینده در دامنه سامانه بارشی فعال قراردارد و به تناوب افزایش ابر، بارش شدید باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد به نسبت شدید تا شدید پیشبینی میشود.
وی با اشاره به احتمال مهآلود شدن هوا در برخی مناطق استان، افزود: بارش برف نیز در مناطق غربی و جنوبی استان محتمل است.
کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه دمای استان امروز بین یک تا ۲ درجه کاهش دارد، گفت: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۲۸ درجه سلسیوس بالای صفر و بوئین میاندشت با کمینه دمای چهار درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنکترین مناطق استان خواهند بود.
علیعسکریان اضافه کرد: دمای شهر اصفهان در گرمترین ساعات امروز به ۲۴ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنکترین ساعات به ۱۱ درجه سلسیوس بالای صفر میرسد.