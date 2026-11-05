به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ حجت‌الله علی عسکریان کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: استان اصفهان از امروز تا اواسط هفته آینده در دامنه سامانه بارشی فعال قراردارد و به تناوب افزایش ابر، بارش شدید باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد به نسبت شدید تا شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به احتمال مه‌آلود شدن هوا در برخی مناطق استان، افزود: بارش برف نیز در مناطق غربی و جنوبی استان محتمل است.

کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه دمای استان امروز بین یک تا ۲ درجه کاهش دارد، گفت: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۲۸ درجه سلسیوس بالای صفر و بوئین میاندشت با کمینه دمای چهار درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان خواهند بود.

علی‌عسکریان اضافه کرد: دمای شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۲۴ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنک‌ترین ساعات به ۱۱ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.