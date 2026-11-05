استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر اهمیت تولید و تکمیل زنجیره ارزش، گفت: بنا بر بیانات رهبر شهید انقلاب، تولید امری مقدس است و توسعه واحد‌های تولیدی و صنعتی از برنامه‌های جدی مدیریت استان به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر اهمیت تولید و تکمیل زنجیره ارزش، گفت: بنا بر بیانات رهبر شهید انقلاب، تولید امری مقدس است و توسعه واحد‌های تولیدی و صنعتی از برنامه‌های جدی مدیریت استان به شمار می‌رود.

رضا رحمانی در آیین افتتاح کشتارگاه صنعتی دام سلماس با اشاره به بررسی شاخص‌های اقتصادی استان، افزود: آذربایجان‌غربی با وجود ظرفیت‌های گسترده کشاورزی و برخورداری از رتبه‌های برتر در تولید برخی محصولات، در زمینه ارزش افزوده جایگاه متناسبی نداشته و بخشی از توان اقتصادی آن به دلیل خام‌فروشی بالفعل نشده است.

وی همچنین با بیان اینکه راهبرد اصلی مدیریت استان، توسعه از مسیر تکمیل زنجیره‌های تولید و ارزش افزوده در حوزه‌های کشاورزی، صنعت و تجارت مرزی است، خاطرنشان کرد: افتتاح کشتارگاه آلتین دام می‌تواند در همین مسیر به اقتصاد منطقه و کشور کمک کند.

استاندار آذربایجان‌غربی به اهمیت عرضه گوشت بسته‌بندی شده در منطقه تولید، این اقدام را نیز مؤثر در مدیریت بازار، بهبود روند عرضه و کاهش مشکلات شهروندان دانسته و افزود: تأمین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی باید با جدیت از سوی بانک‌ها دنبال شود.

رحمانی همچنین با تأکید بر ضرورت حمایت از کشاورزان و باغداران، به‌ویژه در شرایط خاص، اضافه کرد: برنامه‌ریزی برای توسعه تولید نهال‌های اصلاح‌شده و کم‌آب‌بر با هدف کمک به احیای دریاچه ارومیه آغاز شده است.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت‌ها و نیاز‌های زیرساختی سلماس، بر ضرورت پیگیری و تکمیل سه پل مهم این شهرستان تأکید کرده و افزود: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در کنار اجرای طرح‌های تولیدی و صنعتی، نقش مهمی در پیشرفت اقتصادی منطقه دارد.