مردم ایلام در دویست‌وچهل‌ونهمین شب حضور در میدان ۲۲ بهمن و میدان‌های شهرستان‌های استان، هم‌زمان با راهپیمایی ۱۳ آبان، بار دیگر اقتدار، اتحاد و ایستادگی خود را در سایه رهبری به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حاضران در دویست و چهل و نهمین شب از حضور با اشاره به حماسه ۱۳ آبان، آن را نقطه پیوند نسل‌ها در مسیر استکبارستیزی و دفاع از استقلال ایران دانستند و اقتدار امروز کشور را حاصل ایستادگی مردم و هدایت‌های رهبر معظم انقلاب دانستند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماعات شبانه، با تأکید بر تجربه تاریخی بی‌اعتمادی به آمریکا، حضور آگاهانه مردم در صحنه، وحدت ملی و برخورداری از توان دفاعی را از عوامل اصلی اقتدار و ایستادگی ایران در برابر فشار‌های دشمن عنوان کردند.