روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: رویداد فرهنگی، هنری و اجتماعی گذر کیش و زندگی با برنامه‌های متنوع برای ساکنان و گردشگران در هفته کیش به میزبانی اسکله تفریحی برگزار می‌شود.

برگزاری رویداد فرهنگی، هنری و اجتماعی گذر کیش و زندگی

برگزاری رویداد فرهنگی، هنری و اجتماعی گذر کیش و زندگی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: در این رویداد، بخش‌های متنوعی شامل نمایشگاه تخصصی صنایع‌دستی با رویکرد حمایت از هنرمندان و تولیدات بومی، مسابقات آشپزی و خانوادگی، جشن و اجرای زنده موسیقی سنتی و اهدای جوایز ویژه و ارزنده به شرکت‌کنندگان تدارک دیده شده است.

غرفه کودک، صنایع‌دستی و غذا، عکاسی، غرفه خانواده و نوجوان و کافه گفت‌و‌گو از جمله بخش‌های گذر کیش و زندگی است.

رویداد کیش و زندگی از ۱۶ تا ۲۰ آبان، هر شب از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۳ در اسکله تفریحی کیش میزبان ساکنان و گردشگران خواهد بود.