به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ؛ رئیس مجمع نمایندگان گیلان و نماینده مردم شهرستان‌های رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی در دیدار با مدیرکل صداوسیمای گیلان، بر ضرورت تقویت تعامل وهمکاری‌های مشترک مجلس ورسانه استانی، معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده استان، تقویت پوشش خبری شهرستان‌ها و انعکاس مطالبات مردم تأکید کرد.

محمد علیجانی گفت: با هم‌افزایی و تعامل سازنده نمایندگان مجلس، مدیران دستگاه‌های اجرایی و صداوسیما می‌توان ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده استان را شناسایی و برای معرفی و بهره‌برداری از آنها برنامه‌ریزی کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده شهرستان‌های رودسر و املش افزود: این مناطق از مواهب طبیعی ارزشمندی در حوزه دریا، جنگل، کوهستان و گردشگری برخوردارند که معرفی شایسته این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی، توسعه گردشگری و ایجاد فرصت‌های جدید برای منطقه باشد.

نماینده رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از عملکرد صداوسیمای گیلان در انعکاس رویداد‌ها و جاذبه‌های گیلان تصریح کرد: تصاویر و گزارش‌های پخش‌شده از استان در شبکه‌های سراسری از کیفیت قابل توجهی برخوردار است و این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای رسانه‌ای استانی و تلاش نیرو‌های متخصص صداوسیمای مرکز گیلان است.

محمد علیجانی با اشاره به سفر معاون اجرایی رئیس‌جمهور، به گیلان خاطرنشان کرد: پیگیری مسائل و مشکلات استان، بررسی طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام و توجه به مطالبات مردم از موضوعات مهمی است که باید با همکاری و تعامل مسئولان ملی و استانی دنبال شود.

در ادامه این نشست، مدیرکل صداوسیمای گیلان، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان گفت: گیلان از توانمندی‌های ارزشمندی در حوزه‌های مختلف برخوردار است و تلاش صداوسیمای استان بر این است که این ظرفیت‌ها به شکل شایسته در سطح ملی معرفی و مسائل و مطالبات مردم نیز منعکس شود.

تقی ربانی، با اشاره به پوشش رسانه‌ای و بازتاب مطلوب برنامه‌ها و تولیدات گیلان در شبکه‌های سراسری افزود: تولیدات تصویری و گزارش‌های خبری گیلان مورد توجه مدیران رسانه ملی قرار گرفته و این موضوع حاصل تلاش و تخصص همکاران رسانه‌ای استان است.

وی همچنین با اشاره به محدودیت‌های اعتباری، تجهیزاتی و نیروی انسانی رسانه خاطرنشان کرد: با وجود همه مشکلات موجود، همکاران ما با تمام توان در مسیر انجام مأموریت‌های رسانه‌ای فعالیت می‌کنند و توسعه همکاری و مشارکت دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های مختلف می‌تواند در ارتقای کیفیت تولیدات و پوشش رسانه‌ای استان مؤثر باشد.